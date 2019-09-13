Глава "Роснано" предложил альтернативу реформе правоохранительной системы

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил призывать к ответу правоохранительную систему в тех случаях, когда открывают уголовные дела при возможности разрешить спор по арбитражу или общегражданскому праву.

Выступая на панельной сессии Московского финансового форума, он заявил, что не видит в стране ресурса на реформу правоохранительной системы, поэтому считает необходимым изменить ее целеполагание.

"Вы дважды сказали, что Чубайс предлагает реформу правоохранительной системы (обращаясь к модератору, главе думского комитета Андрею Макарову - ИФ). Я не предлагаю реформу правоохранительной системы. Вы пропустили момент. Это Греф у нас молодой реформатор, а Чубайс - пожилой консерватор. Все изменилось за это время. Я категорически против реформы правоохранительной системы. Реформа - это власть, это перераспределение власти, я вообще не вижу в стране ресурса на такого рода действие. У меня гораздо более скромное предложение - изменим целеполагание", - сказал Чубайс.

"Давайте попробуем спросить с правоохранительной системы за то, что написано в нашей российской конституции. Давайте попробуем сказать: дорогая правоохранительная система, ты сегодня что делаешь? Ты, по сути, все гражданское законодательство вместе с судебным подменяешь уголовным", - заявил глава "Роснано".

В ситуации, когда есть конфликт между бизнесменами, который можно было бы разрешить арбитражным или общегражданским судом, отметил Чубайс, "у нас появляется уголовное дело".

"Их список бесконечен: от позорного дела Серебренникова, развалившегося, слава тебе господи, до не менее позорного дела Калви. И между ними сотни тысяч, которых мы не видим", - подчеркнул он.

"А давайте спросим с них за противоположное, а давайте изменим цели. Ребята, а давайте вы прекратите открывать уголовные дела там, где можно решить вопрос без уголовного дела арбитражным судом. А давайте мы оставим за правоохранительной системой ее функции, а за общегражданскими судами их функции. Давайте дадим им КПЭ - количество закрытых уголовных дел", - сказал глава "Роснано".

Глава Сбербанка Герман Греф усомнился в эффективности такого KPI, высказав мнение, что правоохранительные органы без труда перехитрят его: чтобы больше закрывать уголовных дел, будет открывать их в два раза больше.

Дело Baring Vostok

Так называемое дело Baring Vostok было возбуждено 13 февраля. Фигурантами расследования стали шесть человек, включая основателя фонда Майкла Калви. Их обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей банка "Восточный".

Свою вину Калви отрицает и утверждает, что его преследование связано с корпоративным конфликтом вокруг контроля над банком. Изначально он был помещен под стражу, потом эту меру пресечения заменили на домашний арест.

Дело "Седьмой студии"

Фигурантов дела "Седьмой студии" обвиняют в хищении 133 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011-2014 годах на осуществление проекта "Платформа" по популяризации и развитию современного искусства. Перед судом предстали режиссер Кирилл Серебренников, бывший генпродюсер "Седьмой студии" и экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, экс-руководитель департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, а также бывший гендиректор АНО и экс-директор ярославского театра имени Волкова Юрий Итин.

Серебренников, Апфельбаум и Итин находились под домашним арестом, однако в апреле 2019 года их отпустили под подписку о невыезде. В сентябре была отменена и эта мера пресечения, дело возвращено в Генпрокуратуру в связи с обнаруженными в обвинительном заключении противоречиями.