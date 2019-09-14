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Ракетный крейсер "Варяг" на учениях в Тихом океане нанес удар крылатой ракетой по судну-мишени

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В ходе зачетного тактического учения Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) в акватории Тихого океана проведены стрельбы крылатыми ракетами по морским целям, сообщила в субботу пресс-служба ТОФ.

"Флагман Тихоокеанского флота Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг" выполнил пуск крылатой ракеты комплекса "Вулкан" по судну-мишени на дистанции около 500 километров", - говорится в сообщении.

Также, по данным пресс-службы, удар двумя крылатыми ракетами "Москит" по морскому буксируемому щиту, имитирующему надводный корабль условного противника, нанесла ракетная катерная ударная группа в составе ракетных катеров "Р-14" и "Р-18".

"Пуск ракет выполнялся на предельную дальность. Поражение мишени на дистанции более 130 километров подтверждено", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе добавили, что безопасность выполнения боевого упражнения обеспечивали более 20 боевых кораблей и вспомогательных судов Тихоокеанского флота, самолёты Ту-142, Ил-38 и МИГ-31 морской авиации ТОФ.

ТОФ

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