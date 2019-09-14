Пять человек пострадали в результате взрыва самогонного аппарата в Ангарске

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Пять человек пострадали в результате пожара в пятиэтажном жилом доме в Ангарска Иркутской области. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, причиной возгорания стал взрыв на втором этаже дома. Предположительно, взорвался самогонный аппарат.

Из дома было эвакуировано девять человек.

Пять пострадавших, в том числе трое детей, госпитализированы с ожогами легкой степени.

На втором этаже пострадали две квартиры, площадь пожара составила 90 кв.метров. Открытое горение ликвидировано.