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Эксперты не подтвердили взрыв самогонного аппарата в пятиэтажке в Ангарске

Основная версия - самовольное подключение бытового газа

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Эксперты не нашли следов самогонного аппарата в квартире пятиэтажного дома в городе Ангарске Иркутской области, где в ночь на воскресенье из-за взрыва пострадали пять человек, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального главка МВД.

"При тщательной проверке следов самогонного аппарата не обнаружено. Известно, что техники накануне перекрыли хозяину квартиры подачу бытового газа. В настоящее время рассматривается основная версия происшествия - самовольное подключение", - сообщил сотрудник пресс-службы.

По его словам, о взрыве самогонного аппарата пожарным рассказали очевидцы - жильцы одной из пострадавших от взрыва квартир.

Как ранее сообщала пресс-служба Главного управления МЧС по Иркутской области, в субботу вечером в пятиэтажном доме в Ангарске произошел пожар. В качестве возможной причины назывался взрыв самогонного аппарата. В результате инцидента пострадали пять человек, в том числе трое детей, у всех легкие ожоги.

После полуночи по местному времени пожар ликвидировали на площади 90 кв. метров. Всего оказались повреждены две квартиры на втором этаже дома. Повреждения строительных конструкций в жилом доме нет.

Иркутская область Ангарск

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