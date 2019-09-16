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При пожаре в пятиэтажке в Красноярске погиб прокурор Лесосибирска

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В результате ночного пожара в жилом доме в Красноярске погиб прокурор города Лесосибирск, его жена и двое детей, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Позднее это подтвердила краевая прокуратура. По словам старшего помощника прокурора края Ольги Гайдук, погиб прокурор Василий Федорцов, его семья и семья его сестры.

Федорцову было 36 лет. Он возглавил прокуратуру Лесосибирска в апреле. В органах прокуратуры он работал с 2006 года.

Пожар в пятиэтажном многоквартирном доме на улице Гусарова произошел в ночь на 16 сентября. Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 22:26 по московскому времени. В 23:04 по Москве пожар локализовали на площади 40 квадратных метров, в 23:36 его потушили. Погибли восемь человек, в том числе четверо детей.

Красноярский край Красноярск Лесосибирск МЧС

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