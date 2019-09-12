Участника митинга в Улан-Удэ заподозрили в насилии в отношении сотрудника Росгвардии

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело о применении насилия к сотруднику Росгвардии при задержании участников несанкционированного митинга на площади Советов в Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета РФ (СКР) по Бурятии.

"12 сентября участники несанкционированного митинга, находясь в автобусе на территории пешеходной зоны площади Советов, отказались выполнять законные требования сотрудников полиции и Росгвардии. При этом один из них распылил аэрозоль из газового баллончика в лицо сотрудника Росгвардии", - говорится в пресс-релизе.

В результате пострадавший получил ожог роговицы глаза. Участнику митинга инкриминируют ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Протесты в Улан-Удэ

На площади Советов в Улан-Удэ в ночь на вторник, 10 сентября, собрались местные жители, недовольные результатами выборов мэра. Собравшиеся требовали общения с властями республики, а также проведения новых выборов.

Во вторник сотрудники полиции разогнали собравшихся и задержали двух человек, в том числе блогера Дмитрия Баирова и депутата Народного хурала Бурятии Баира Цыренова, которого суд уже оштрафовал на 15 тыс. рублей по ч.5 ст.20.2 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения акции).

По информации Цыренова, в ночь на четверг, 12 сентября, полиция бросила дымовую шашку в автобус с участниками акции, который находился на площади, и доставила в отдел полиции 15 человек.

По данным полиции, в связи с подготовкой праздничных мероприятий, посвященных 80-летию Победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол, "на период с 00:00 12 сентября до 24:00 15 сентября включительно введены ограничения движения личного транспорта в районе площади Советов в Улан-Удэ". В ведомстве отметили, что сотрудники ДПС требовали от пассажиров автобуса покинуть площадь, но те отказались, после чего было принято решение об их задержании.

В воскресенье, 8 сентября, в единый день голосования в Улан-Удэ прошли выборы мэра. Победил врио главы горадминистрации, самовыдвиженец Шутенков с 52,52% голосов, кандидат от КПРФ - сенатор от Иркутской области Мархаев - набрал 36,58% голосов.