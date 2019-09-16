В мэрии Красноярска назвали причину гибели восьми человек при пожаре

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Люди погибли при пожаре в пятиэтажном доме в Красноярске, так как не сумели отпереть входную дверь изнутри. Об этом сообщил первый заместитель мэра города Владислав Логинов.

По его словам, дверь можно было открыть только ключом, в квартире были гости, ключ они не нашли и все погибли.

Логинов выразил сожаление, что люди "сами не позаботились о своей жизни и здоровье", по его оценке, причиной гибели восьми человек стал человеческий фактор.

Пожар в квартире на третьем этаже произошел в ночь на 16 сентября. Погибли четверо взрослых и четверо детей. Среди погибших - прокурор Лесосибирска Василий Федорцов, его жена и двое детей, а также его сестра с семьей. Федорцов приехал к сестре в гости.

По предварительной версии, возгорание началось из-за короткого замыкания, которое произошло из-за нескольких включенных бытовых приборов.