В Бурятии накажут охранника, призвавшего росгвардейцев не выполнять "преступные приказы"

Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Служебная проверка началась из-за появления в интернете видеообращения представителя охранного предприятия из Бурятии к росгвардейцам, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Ранее в СМИ появилось видео сотрудника ФГУП "Охрана" по республике Бурятия Виктора Хоржирова, который призвал представителей Росгвардии "не выполнять заведомо преступные приказы" и "не превышать свои полномочия".

"В ходе проверочных мероприятий предварительно установлено, что 15 сентября работник ФГУП "Охрана" - предприятие, которое относится, но не входит в структуру Росгвардии - заступил на пост, записал на рабочем месте видео и выложил его в сеть, находясь при исполнении служебных обязанностей", - сказал Грибакин "Интерфаксу".

"Как он сам пояснил в объяснительных, он руководствовался исключительно лучшими побуждениями и согласен с тем, что достаточно эмоционально отреагировал на результаты местных выборов в горсовет Улан-Удэ, куда также баллотировался, но проиграл выборы", - отметил представитель ведомства.

По его словам, во ФГУП "Охрана" Хоржиров устроился в мае 2019 года, он занимается охраной зданий и сооружений, которые относятся к министерству природных ресурсов Татарстана.

Представитель Росгвардии подчеркнул, что по словам руководства филиала ФГУП "Охрана" по Бурятии, вопрос об увольнении Хоржирова не ставится. Грибакин отметил, что на него, скорее всего, наложат дисциплинарное взыскание за нарушение условий контракта - во ФГУП сочли, что Хоржиров уделял недостаточное внимание обеспечению безопасности, так как занимался на рабочем месте записью видеоролика.

Выборы мэра Улан-Удэ прошли 8 сентября. Победителем стал врио главы горадминистрации, самовыдвиженец Игорь Шутенков, набравший с 52,52% голосов. Кандидат от КПРФ, сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев набрал 36,58%.

В ночь на 10 сентября местные жители, недовольные результатами выборов, собрались на площади Советов в Улан-Удэ. Собравшиеся требовали общения с властями республики и проведения новых выборов. Сотрудники полиции разогнали вышедших на акцию и задержали двух человек.