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Вячеславу Лебедеву предложили продлить полномочия председателя Верховного суда

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Высшая квалификационная коллегия судей выдвинула Вячеслава Лебедева на новый срок полномочий председателя Верховного суда России. Это решение зачитал глава коллегии Николай Тимошин.

Это решение судьи приняли единогласно, отметил он.

Затем его назначение должна будет утвердить кадровая комиссия при президента.

Срок действия полномочий председателя Верховного суда - шесть лет. Его назначает Совет Федерации по представлению президента и при положительном заключении Высшей квалификационной коллегии судей. Каких-либо ограничений по количеству сроков или по возрасту для этой должности нет.

Лебедев возглавляет Верховный суд России с 1993 года. С 1989 по декабрь 1991 года он был председателем Верховного суда РСФСР. Сейчас ему 76 лет.

Верховный суд Вячеслав Лебедев

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