Кадровая комиссия при президенте утвердила Лебедева на пост главы Верховного суда

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Кадровая комиссия при президенте РФ утвердила кандидатуру председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева на очередной срок его полномочий, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Заседание комиссии прошло в рабочей обстановке. Претенденту на высшую должность судебной системы (Лебедеву - ИФ) задавались различные вопросы, в том числе и достаточно острые. В результате кандидатура Лебедева была утверждена единогласно", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что дальнейшая процедура предусматривает внесение президентом РФ представления на назначение Лебедева в Совет Федерации.

17 сентября Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) также рекомендовала Лебедева на должность главы Верховного суда РФ.

В соответствии с законом, председатель Верховного Суда РФ назначается на должность Советом Федерации сроком на шесть лет по представлению президента РФ и при наличии положительного заключения ВККС. При этом "одно и то же лицо может быть назначено на должность председателя Верховного Суда РФ неоднократно", так как на данный пост не распространяется ограничение по предельному возрасту пребывания в должности судьи.

Лебедев возглавляет Верховный суд России с 1993 года. С 1989 по декабрь 1991 года он был председателем Верховного суда РСФСР. Сейчас ему 76 лет.