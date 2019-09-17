Единороссы выступили за скорейший запрет баров с алкоголем в жилых домах

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Зампредседателя комитета по безопасности Госдумы, член "Единой России" Александр Хинштейн заявил о необходимости рассмотрения в осеннюю сессию законопроекта по ограничению продажи алкоголя в кафе и барах, расположенных на первых этажах жилых домов. Об этом он заявил во вторник в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента.

По словам Хинштейна, позиция фракции "Единой России" в Госдуме "однозначна и бесповоротна: закон против "наливаек" должен быть принят как можно скорее". Парламентарий добавил, что соответствующий законопроект будет в ближайшее время рассмотрен профильным Комитетом по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Он сказал, что "наливайки", как правило, открываются на первых этажах жилых домов или на внутридворовых территориях, там, где дешевле, превращая существование жителей в ад". Упомянутый законопроект наделяет региональные власти правом полностью запрещать продажу алкоголя в заведениях, расположенных в жилых домах, отметил Хинштейн.

Он также отметил, что предлагаемый законопроект "устанавливает, что минимальная площадь зала обслуживания в таких заведениях должна составлять не меньше 20 кв. метров". Хинштейн выразил надежду, что данный законопроект будет принят уже в осеннюю сессию Госдуму.

Ранее во вторник газета "Коммерсантъ" написала, что законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах, "концептуально" поддержан в правительстве.

"Инициатива грозит закрытием примерно 10 тыс. заведений по всей стране, прежде всего - точкам по продаже пива. Участники рынка предупреждают, что расширение площадей сделает их бизнес нерентабельным, но чиновники обещают доработать законопроект", - отмечается в публикации.