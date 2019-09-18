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Режим КТО введен в Чегемском районе Кабардино-Балкарии

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Режим контртеррористической операции (КТО) введен в Кабардино-Балкарии, сообщили в среду агентству "Интерфакс" в оперативном штабе республики.

Там уточнили, что 17 сентября в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов получили информацию о том, что в частном доме в городе Чегем Чегемского района республики могут находиться члены религиозно-экстремистской группировки и их пособники, которые готовят теракты.

Около 6 часов утра на окраине Чегема были слышны выстрелы, затем все стихло, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Начальник Управления ФСБ России по КБР генерал-майор Сергей Воронин принял решение о проведении с 05:00 мск 18 сентября контртеррористической операции и введении правового режима КТО на части территории города Чегем, ограниченной улицами Кярова, 2-м Промышленным проездом, руслом реки Чегем и восточной окраиной города.

Ряд специальных мер и временных ограничений будет действовать в период проведения КТО вплоть до особого распоряжения, добавили в штабе.

Кабардино-Балкария Чегем

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