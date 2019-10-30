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Пробный ЕГЭ по информатике на компьютере напишут в России

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) проводит в среду тренировочный ЕГЭ по информатике и информационно-коммуникационным технологиям в компьютерной форме.

В испытании примут участие 19 тыс. учеников школ из 84 регионов России, для апробации будут задействованы 1,86 тыс. пунктов проведения экзамена, уточняет пресс-служба ведомства.

Тренировочный экзамен проводится по новой технологии, при которой задания ЕГЭ, ввод и сохранение ответов полностью ведутся на компьютере. Все работы будут оцениваться и проверяться в автоматизированном режиме - необходимость привлекать эксперта к оценке отпадает.

Каждого сдающего посадят за отдельный компьютер. Участник экзамена сможет использовать "среды разработки и офисное программное обеспечение, которые он изучал", уточняют в Рособрнадзоре.

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов напоминает, что работа по переводу ЕГЭ по информатике в компьютерный формат велась его ведомством в течение последних нескольких лет.

"Планируется, что с 2021 года новая модель экзамена (по информатике - ИФ) будет введена в штатный режим", - сказал Кравцов, которого цитирует пресс-служба Рособрнадзора.

ЕГЭ

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