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Владелец перевернувшегося в Черном море катамарана скрылся от следствия

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Объявлен в федеральный розыск владелец затонувшего под Джубгой (Туапсинский район Краснодарского края) прогулочного катамарана Сергей Гончаров в рамках расследования уголовного дела о гибели двух человек. Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЮФО в пятницу.

Гончаров подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших, по неосторожности, гибель двух человек)", - говорится в сообщении.

В начале июля в акватории Черного моря, примерно в 200 метрах от центрального пляжа поселка Джубга, опрокинулось маломерное судно "Атолл", в результате чего погибли две женщины.

Следствием установлена причастность к совершению преступления владельца маломерного судна Гончарова. Это подтверждают показания свидетелей, потерпевших, а также результаты оперативно-розыскных мероприятий.

В августе Гончаров был допрошен следователем Южного следственного управления на транспорте СКР, после чего скрылся. В настоящее время его местонахождение не установлено.

Ранее сообщалось, что обвинение по уголовному делу также предъявлено водителю судна "Атолл". Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Краснодарский край Джубга

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