Горячее питание для младшеклассников предложили сделать обязательным
Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В Госдуму в пятницу внесли законопроект об обеспечении горячим питанием школьников младших классов. Его авторами являются председатель Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также лидеры всех парламентских фракций.
"Законопроектом вводится понятие "здоровое питание", закрепляются его основные принципы, конкретизируются особенности качественного, а главное - безопасного питания учащихся младших классов", - сказал в пятницу парламентским журналистам Володин. По его словам, в проекте закона говорится об обязательном обеспечении учеников школ горячим питанием.
По словам спикера Госдумы, эту идею поддержали глава государства и правительство страны.
Законопроект, внесенный в пятницу в Госдуму, предлагает поправки в закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов" и статью 37 закона "Об образовании в РФ " в части совершенствования правового регулирования вопросов обеспечения качества пищевой продукции".