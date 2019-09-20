Горячее питание для младшеклассников предложили сделать обязательным

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В Госдуму в пятницу внесли законопроект об обеспечении горячим питанием школьников младших классов. Его авторами являются председатель Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также лидеры всех парламентских фракций.

"Законопроектом вводится понятие "здоровое питание", закрепляются его основные принципы, конкретизируются особенности качественного, а главное - безопасного питания учащихся младших классов", - сказал в пятницу парламентским журналистам Володин. По его словам, в проекте закона говорится об обязательном обеспечении учеников школ горячим питанием.

По словам спикера Госдумы, эту идею поддержали глава государства и правительство страны.

Законопроект, внесенный в пятницу в Госдуму, предлагает поправки в закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов" и статью 37 закона "Об образовании в РФ " в части совершенствования правового регулирования вопросов обеспечения качества пищевой продукции".