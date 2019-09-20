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Организатор покушения на вора в законе Альберта Рыжего получил 8,5 лет колонии

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Московский суд Петербурга вынес приговор Илгаму Гаджиеву - координатору покушения на вора в законе Али Гейдарова, известного в криминальных кругах под прозвищем "Альберт Рыжий".

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов в пятницу, уроженец Грузии Гаджиев признан виновным в пособничестве и приготовлении к убийству по найму, а также в внезаконном обороте оружия. Суд назначил ему 8,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Другие фигуранты дела - жители Набережных Челнов Алексей Шпарута и Руслан Корягин в 2016 году получили 6 и 5,5 лет колонии строгого режима соответственно.

По данным следствия Гаджиев по указанию до сих пор не установленного заказчика в 2014 году договорился со Шпарутой и Корягиным об убийстве Гейдарова, жившего в Петербурге и имевшего авторитет в криминальных кругах.

В марте 2014 года Гаджиев дал Корягину автомат Калашникова и два пистолета с боеприпасами, а Шпаруте - 550 тыс. рублей, на которые тот купил машину, парик и арендовал квартиру. На встречах с Гаджиевым Шпарута и Корягин получали необходимую информацию об объекте "заказа".

17 марта 2014 года Корягин и Шпарута подъехали к дому Гейдарова и стали его ждать, чтобы совершить убийство. Однако они не смогли довести свой умысел до конца, так как были задержаны.

По данным СМИ, Гейдаров поддерживал тесные отношения с убитым 17 января 2013 года в Москве Асланом Усояном, носившим прозвище "Дед Хасан".

Илгам Гаджиев Али Гейдаров Альберт Рыжий

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