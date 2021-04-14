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В Москве задержали подозреваемого в убийстве Али Гейдарова

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в том, что он застрелил "вора в законе" Али Гейдарова в фитнес-центре в Москве, сообщила в среду представитель столичного главка Следственного комитета РФ Юлия Иванова.

"В ходе совместной работы следователей столичного главка Следственного комитета, сотрудников ФСБ России и уголовного розыска ГУ МВД России по городу Москве в короткий срок установлены личность и местонахождение подозреваемого", - сказала Иванова.

Иванова сообщила, что в жилище, где скрывался фигурант, проводятся обыски, и ближайшее время задержанный будет доставлен в подразделение ГСУ СК России по городу Москве для проведения необходимых следственных действий.

Расследование по уголовному делу, возбужденному по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) продолжается.

Ранее, 12 апреля, в фитнес-клубе на Авиационной улице в Москве был убит Али Гейдаров.

По данным СМИ, Али Гейдаров (Альберт Рыжий) входил в криминальный клан "вора в законе" Аслана Усояна ("Дед Хасан"). В 1990-х годах занимался кражами и разбоями в Архангельской области. В 2014 году был осужден на 7 лет за вымогательство.

Али Гейдаров

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