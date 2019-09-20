Медведев назвал глупостью слова генерала США о прорыве системы ПВО Калининграда

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал глупостью заявление американского военачальника Джеффри Харригана о планах преодоления системы ПВО Калининграда.

"С одной стороны, не все глупые высказывания американских генералов нужно комментировать. Но когда подобное происходит, хочется сказать нашим коллегам: "Они бы лучше занимались своим основным делом и лучше смотрели на то, что происходит, например, с их противоракетной обороной и теми средствами ПРО, которые создаются Соединенными Штатами", - сказал Медведев, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Так он прокомментировал появившуюся в СМИ информацию со ссылкой на командующего ВВС США в Европе и Африке генерала Харригана о разработке министерством обороны США плана, позволяющего преодолеть систему ПВО Калининградской области в случае агрессии со стороны России.

Медведев в связи с этим обратил внимание на "последний случай с нефтяными объектами Saudi Aramco, когда, несмотря на наличие ПРО, несмотря на наличие установок Patriot (...) эти объекты были разрушены, и на нефтяном рынке возникла очень сложная ситуация". "Мне кажется, нужно этим заниматься, а не пытаться формулировать дурацкие идеи, которые не имеют никаких шансов на реализацию", - подчеркнул глава правительства РФ.

Высказывания Харригана ранее раскритиковали в МИД РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова генерала безответственными, а также предупредила, что Москва рассматривает их как угрозу России. Калининградский губернатор Антон Алиханов охарактеризовал заявления Харригана как "плановую военную браваду".