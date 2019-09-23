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Петербургский активист стал подозреваемым по делу об акции на Смоленском кладбище

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В Петербурге активист движения "Агит Россия" Павел Иванкин задержан как подозреваемый по уголовному делу о надругательстве над телами умерших, сообщают "Фонтанка.ру" и "ОВД-Инфо". Дело возбудили после акции на Смоленском лютеранском кладбище: 19 сентября там на надгробиях развесили фотографии высокопоставленных чиновников, политиков, бизнесменов и деятелей шоу-бизнеса, которые поддерживают власть.

По сведениям "Фонтанки", Иванкина задержали на двое суток. Перед задержанием сотрудники Центра "Э" провели у него дома обыск и изъяли ноутбуки, телефоны, принтер, банковские карты, листовки против губернатора Александра Беглова, куртку и кроссовки. В полиции считают, что он участвовал в акции на кладбище, так как его опознали по одежде и внешности на записях камер наблюдения на кладбище.

Ранее задержанные активисты "Агит России" Григорий Кудрявцев и Андрей Жексимбаев проходят по делу свидетелями. Защищающие их адвокаты "ОВД-Инфо" 21 сентября жаловались, что активистов долго удерживали в полиции, не пуская к ним защитников. 22 сентября Жексимбаев сообщил "ОВД-Инфо", что его и Кудрявцева отпустили после полуночи.

Все трое отрицают, что участвовали в акции на кладбище.

Дело возбуждено по статье 244 Уголовного кодекса, размещение фотографий на кладбище следствие посчитало надругательством над умершими и местом захоронения.

Движение отрицает причастность к акции на кладбище отрицает. В "Агит России" считают акцию провокацией с целью дискредитировать движение и начать уголовное преследование активистов.

Петербург Смоленское кладбище МВД Павел Иванкин Григорий Кудрявцев Андрей Жексимбаев Агит Россия

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