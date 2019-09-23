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В Госдуме "наливайки" обвинили в обходе запрета на ночную продажу спиртного

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Кафе и бары в жилых домах, которые называют "наливайками", создают, чтобы обойти запрет на продажу спиртного ночью, заявил первый замглавы думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев. По его словам, 24 сентября депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект о запрете таким точкам продавать алкоголь.

Жильцы домов, в которых открыли "наливайки", жалуются на шум, который устраивают клиенты заведений, отметил Исаев. Чтобы решить проблему, депутаты хотят запретить таким точкам продавать спиртное, если в них площадь, отведенная под торговый зал, не превышает 20 квадратных метров. Законопроект также дает властям регионов право полностью запретить продажу алкоголя в жилых домах.

На прошлой неделе эти поправки одобрили комитеты по экономической политике и по охране здоровья.

Участники рынка предупредили, что в первую очередь поправки грозят закрытием точкам по продаже пива, расширение площади продавцы пива считают нерентабельным.

Андрей Исаев Госдума

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