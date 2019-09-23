Следствие попросило продлить экс-сенатору Арашукову арест до 30 декабря

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Следствие попросило Басманный суд продлить до 30 декабря арест бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову и его отцу Раулю, бывшему советнику гендиректору "Газпром межрегионгаза". Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Арашуков-младший обвиняется в организации двух заказных убийств, участии в преступном сообществе и давлении на свидетеля. Раулю Арашукову вменяют организацию преступного сообщества и мошенничество, которое обошлось "Газпрому" более чем в 30 млрд рублей.

Оба арестованных вину не признают. Бывший сенатор считает свое преследование политически мотивированным.

Рауфа Арашукова задержали 30 января на пленарном заседании Совета Федерации в присутствии председателя СКР Александра Бастрыкина и генпрокурора Юрия Чайки. В мае его лишили полномочий.

Следствие связывает с Арашуковым совершенные в 2010 году убийства лидера регионального молодежного движения Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Арашукову-старшему вменяют хищение газа у "Газпрома".