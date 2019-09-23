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Площадка в Орле отказала либертарианцу Светову в проведении лекции за три часа до начала

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В Орле концертный зал "Герц" отменил лекцию либертарианца Михаила Светова за три часа до ее начала. О срыве договоренностей сообщил сам политик.

"Без всяких объяснений, просто сказали, что "мероприятие не может быть проведено". Срочно ищем новое место", - написал он.

По словам Светова, он уже оплатил аренду зала и подписал с площадкой договор.

"Интерфакс" не располагает комментариями администрации концертного зала по этому поводу.

15 сентября в проведении лекции политику отказали две площадки. Гостиница Novotel отменила мероприятие за шесть часов до начала, сославшись на прорыв трубы в конференц-зале. После этого провести лекцию согласился отель "Пур-Новолок", но отменил ее после получения предоплаты.

В сентябре и октябре Светов планировал прочитать почти 30 бесплатных лекций в разных городах.

Либертарианская партия существует в России с 2008 года, но пока не зарегистрирована. Ее представители периодически устраивают массовые акции, в том числе согласованный митинг в поддержку Ивана Голунова 23 июня и митинг за честные выборы в Мосгордуму 20 июля. Перед несогласованной акцией 3 августа Светова задержали после переговоров с чиновниками департамента региональной безопасности и суд арестовал его на 30 суток за повторное нарушение правил проведения митинга за акцию 16 июля на Трубной площади.

Орел Либертарианская партия Михаил Светов

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