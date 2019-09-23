Поиск

Следователи в РФ попросят суд о третьем заочном аресте олигарха Плахотнюка

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы в пятницу, 27 сентября, рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте бывшего лидера Демократической партии Молдавии и олигарха Владимира Плахотнюка по уголовному делу о наркосиндикате.

Как сообщили "Интерфаксу" в суде, рассмотрение ходатайства назначено на 11:00. Согласно информации суда, следствие просит об ареста Плахотнюка в рамках уголовного дела о производстве, сбыте и пересылке наркотических средств в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).

Ранее бизнесмен был дважды заочно арестован в России по другим уголовным делам. Так, в августе 2019 года Тверской суд Москвы заочно арестовал его по обвинению в выводе из РФ более 37 млрд рублей.

В 2017 году Плахотнюка также заочно арестовал Басманный суд Москвы. В СКР посчитали его причастным к организации неудачного покушения на молдавского и российского предпринимателя Ренато Усатого.

Владимир Плахотнюк Молдавия Москва

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 23 сентября

В Екатеринбурге пропал сотрудник Ura.ru

Коллеги изнасиловавших спортсменку полицейских отделались дисциплинарным наказанием

Минздрав пообещал обеспечить "Фризиумом" всех нуждающихся детей

Минздрав пообещал обеспечить "Фризиумом" всех нуждающихся детей

Площадка в Орле отказала либертарианцу Светову в проведении лекции за три часа до начала

Фигурки бен Ладена сняли с продажи в детском магазине Ставрополя

СПЧ в письме прокурору Москвы попросил отменить приговоры Устинову и Котову

"Игра-ТВ" разрешила Александру Друзю вернуться в "Что? Где? Когда?"

"Игра-ТВ" разрешила Александру Друзю вернуться в "Что? Где? Когда?"

В России сделали первую "котлету" из искусственного мяса

В России сделали первую "котлету" из искусственного мяса

В Госдуме "наливайки" обвинили в обходе запрета на ночную продажу спиртного

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');