Следователи в РФ попросят суд о третьем заочном аресте олигарха Плахотнюка

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы в пятницу, 27 сентября, рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте бывшего лидера Демократической партии Молдавии и олигарха Владимира Плахотнюка по уголовному делу о наркосиндикате.

Как сообщили "Интерфаксу" в суде, рассмотрение ходатайства назначено на 11:00. Согласно информации суда, следствие просит об ареста Плахотнюка в рамках уголовного дела о производстве, сбыте и пересылке наркотических средств в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).

Ранее бизнесмен был дважды заочно арестован в России по другим уголовным делам. Так, в августе 2019 года Тверской суд Москвы заочно арестовал его по обвинению в выводе из РФ более 37 млрд рублей.

В 2017 году Плахотнюка также заочно арестовал Басманный суд Москвы. В СКР посчитали его причастным к организации неудачного покушения на молдавского и российского предпринимателя Ренато Усатого.