В Молдавии возбудили дело о паспорте беглого олигарха Плахотнюка на другое имя

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Прокуратура Молдавии возбудила уголовное дело по факту выдачи бывшему лидеру Демократической партии, олигарху Владимиру Плахотнюку паспорта на другое имя, сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Эмилиан Гайтур.

"Уголовное дело было возбуждено на основании преступления, связанного с злоупотреблением служебным положением, совершенным в интересах организованной преступной группы или преступной организации. Антикоррупционная прокуратура принимает необходимые меры уголовного преследования, чтобы разобраться в сложившихся обстоятельствах", - сказал Гайтур в пятницу "Интерфаксу".

По его словам, это преступление наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет.

Ранее в пятницу председатель парламентской комиссии по нацбезопасности, обороне и общественному порядку Кирилл Моцпан сообщил, что у Плахотнюка есть молдавский паспорт на другое имя. По его словам, Плахотнюк и его ближайший соратник Сергей Яралов, который уехал из Молдавии вместе с ним, предварительно сделали себе биометрические паспорта со сроком действия на 10 лет. Кроме того, у олигарха есть дипломатический паспорт под номером АА-0000001.

Молдавский олигарх и бывший лидер Демпартии Владимир Плахотнюк уехал из Молдавии 14 июня, сразу после объявления Демпартией о переходе в оппозицию. После этого, он подал в отставку с поста председателя этой партии, а в конце июля сдал свой депутатский мандат.

Прокуратура Молдавии обвиняет его в отмывании денег и участии в краже денег из банковской системы Молдавии. Суд Молдавии 11 октября выдал ордер на арест Плахотнюка, а 17 октября Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии объявил Плахотнюка в международный и межгосударственный розыск. На прошлой неделе, после того, как Партия социалистов сформировала новое правительство при поддержке депутатов Демпартии, многие молдавские аналитики заговорили о том, что "Молдавия возвращается к состоянию до июня 2019 года", а для этого осталось только вернуть Плахотнюка в страну.