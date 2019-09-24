Роскомнадзор увидел угрозу в онлайн-кинотеатре Apple TV+

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Глава Роскомнадзора Александр Жаров увидел угрозу конкуренции, которую может составить онлайн-кинотеатр Apple TV+ аналогичным российским сервисам.

Руководитель ведомства на форуме "Спектр 2019" во вторник напомнил, что корпорация Apple объявила о том, что с 1 ноября в 100 странах, включая Россию, начнет работу стриминговый сервис Apple TV+. По его словам, всем пользователям продукции Apple станут доступны эксклюзивные фильмы и сериалы, а подписка будет дешевле в 2-2,5 раза, чем у российских онлайн-кинотеатров.

Жаров пояснил, что новый сервис будет доступен посредством приложения Apple TV на всех гаджетах, которые поддерживают "яблочную" технологию. "Оно доступно на iPhone, iPad, Apple TV и совместимо с новыми моделями смарт-телевизоров Samsung. В будущем планируется сделать приложение доступным на платформе Amazon Fire TV, а также на смарт-телевизорах всех крупнейших мировых производителей. Серьезнейший вызов (российским онлайн-кинотеатрам - ИФ), учитывая сеть распространения и аудиторию", - заметил Жаров.

При этом он сообщил, что российские легальные онлайн-видеосервисы демонстрируют ежегодный рост. "По сведениям ТМТ-консалтинг, в 2018 году он (рынок онлайн-кинотеатров - ИФ) вырос на 45% и составил 11,1 млрд руб. Но это очень небольшие цифры по сравнению с тем, что такой гигант как Apple может вкладывать в производство и распространение своего контента", - отметил Жаров.

В связи с приходом на российский рынок зарубежного онлайн-кинотеатра Жаров также попросил ускорить принятие подзаконных актов, которые позволят заработать закону об ограничении иностранного владения аудиовизуальными сервисами.

"Я полагаю, что в сложившейся ситуации нам надо действовать. Все мы помним, что были приняты поправки в 149 ФЗ "Об информации...", статья 10.5 описывает работу аудиовизуальных сервисов на территории РФ, предполагает, что доля иностранного участия в таких сервисах на территории РФ должна составлять не более 20%, если иного решения не принято специально создаваемой правительственной комиссией", - сказал глава Роскомнадзора.

Он обратил внимание, что подзаконный акт о создании упомянутой комиссии до сих пор не принят. В связи с этим Жаров призвал ускорить работу и выпустить данный документ как можно быстрее.

Закон об онлайн-кинотеатрах

Закон, регламентирующий правовой статус онлайн-кинотеатров - монетизирующих услуги за счет просмотра рекламы, либо предоставляющих видеоконтент по подписке за плату, вступил в силу 1 июля 2017 года. В закон 149 ("Об информации") была введена статья 10.5, описывающая обязанности владельца аудиовизуального сервиса.

Законом, в частности, введена обязанность для владельца аудиовизуального сервиса установить одну из предлагаемых Роскомнадзором программ для ЭВМ, предназначенных для определения количества пользователей. Определяется понятие "владелец аудиовизуального сервиса", а также его обязанности. Предусматривается создание и ведение Роскомнадзором реестра аудиовизуальных сервисов. Так, количество пользователей в течение суток у такого сервиса должно быть более 100 тысяч человек.

Согласно закону, владельцем онлайн-кинотеатра может выступать российское юрлицо или гражданин РФ, не имеющий иностранного гражданства. Иностранное государство, международная организация, а также находящаяся под их контролем организация, иностранное юрлицо, российское юрлицо, доля иностранного участия в уставном капитале которого составляет более 20%, а также иностранный гражданин, лицо без гражданства, гражданин РФ, имеющий гражданство другого государства, их аффилированные лица, в совокупности или каждый в отдельности могут осуществлять владение, управление либо контроль прямо или косвенно в отношении более чем 20% долей (акций) в уставном капитале владельца аудиовизуального сервиса при условии согласования этих действий с правительственной комиссией.

Это касается онлайн-кинотеатров, количество пользователей которого на территории РФ составляет менее 50% от общего количества пользователей такого информационного ресурса, говорится в документе. Эти ограничения не распространяются на хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Владелец аудиовизуального сервиса, получивший уведомление о включении сервиса в реестр, обязан в течение двух месяцев со дня его получения предоставить в Роскомнадзор, документы, свидетельствующие о соблюдении указанных требований, в противном случае на основании вступившего в силу решения суда до исполнения владельцем онлайн-кинотеатра этих требований доступ к ресурсу блокируется.