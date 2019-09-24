Поиск

Роскомнадзор увидел угрозу в онлайн-кинотеатре Apple TV+

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Глава Роскомнадзора Александр Жаров увидел угрозу конкуренции, которую может составить онлайн-кинотеатр Apple TV+ аналогичным российским сервисам.

Руководитель ведомства на форуме "Спектр 2019" во вторник напомнил, что корпорация Apple объявила о том, что с 1 ноября в 100 странах, включая Россию, начнет работу стриминговый сервис Apple TV+. По его словам, всем пользователям продукции Apple станут доступны эксклюзивные фильмы и сериалы, а подписка будет дешевле в 2-2,5 раза, чем у российских онлайн-кинотеатров.

Жаров пояснил, что новый сервис будет доступен посредством приложения Apple TV на всех гаджетах, которые поддерживают "яблочную" технологию. "Оно доступно на iPhone, iPad, Apple TV и совместимо с новыми моделями смарт-телевизоров Samsung. В будущем планируется сделать приложение доступным на платформе Amazon Fire TV, а также на смарт-телевизорах всех крупнейших мировых производителей. Серьезнейший вызов (российским онлайн-кинотеатрам - ИФ), учитывая сеть распространения и аудиторию", - заметил Жаров.

При этом он сообщил, что российские легальные онлайн-видеосервисы демонстрируют ежегодный рост. "По сведениям ТМТ-консалтинг, в 2018 году он (рынок онлайн-кинотеатров - ИФ) вырос на 45% и составил 11,1 млрд руб. Но это очень небольшие цифры по сравнению с тем, что такой гигант как Apple может вкладывать в производство и распространение своего контента", - отметил Жаров.

В связи с приходом на российский рынок зарубежного онлайн-кинотеатра Жаров также попросил ускорить принятие подзаконных актов, которые позволят заработать закону об ограничении иностранного владения аудиовизуальными сервисами.

"Я полагаю, что в сложившейся ситуации нам надо действовать. Все мы помним, что были приняты поправки в 149 ФЗ "Об информации...", статья 10.5 описывает работу аудиовизуальных сервисов на территории РФ, предполагает, что доля иностранного участия в таких сервисах на территории РФ должна составлять не более 20%, если иного решения не принято специально создаваемой правительственной комиссией", - сказал глава Роскомнадзора.

Он обратил внимание, что подзаконный акт о создании упомянутой комиссии до сих пор не принят. В связи с этим Жаров призвал ускорить работу и выпустить данный документ как можно быстрее.

Закон об онлайн-кинотеатрах

Закон, регламентирующий правовой статус онлайн-кинотеатров - монетизирующих услуги за счет просмотра рекламы, либо предоставляющих видеоконтент по подписке за плату, вступил в силу 1 июля 2017 года. В закон 149 ("Об информации") была введена статья 10.5, описывающая обязанности владельца аудиовизуального сервиса.

Законом, в частности, введена обязанность для владельца аудиовизуального сервиса установить одну из предлагаемых Роскомнадзором программ для ЭВМ, предназначенных для определения количества пользователей. Определяется понятие "владелец аудиовизуального сервиса", а также его обязанности. Предусматривается создание и ведение Роскомнадзором реестра аудиовизуальных сервисов. Так, количество пользователей в течение суток у такого сервиса должно быть более 100 тысяч человек.

Согласно закону, владельцем онлайн-кинотеатра может выступать российское юрлицо или гражданин РФ, не имеющий иностранного гражданства. Иностранное государство, международная организация, а также находящаяся под их контролем организация, иностранное юрлицо, российское юрлицо, доля иностранного участия в уставном капитале которого составляет более 20%, а также иностранный гражданин, лицо без гражданства, гражданин РФ, имеющий гражданство другого государства, их аффилированные лица, в совокупности или каждый в отдельности могут осуществлять владение, управление либо контроль прямо или косвенно в отношении более чем 20% долей (акций) в уставном капитале владельца аудиовизуального сервиса при условии согласования этих действий с правительственной комиссией.

Это касается онлайн-кинотеатров, количество пользователей которого на территории РФ составляет менее 50% от общего количества пользователей такого информационного ресурса, говорится в документе. Эти ограничения не распространяются на хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Владелец аудиовизуального сервиса, получивший уведомление о включении сервиса в реестр, обязан в течение двух месяцев со дня его получения предоставить в Роскомнадзор, документы, свидетельствующие о соблюдении указанных требований, в противном случае на основании вступившего в силу решения суда до исполнения владельцем онлайн-кинотеатра этих требований доступ к ресурсу блокируется.

Алексадр Жаров Роскомнадзор Apple TV+

Новости по теме

Новости

Напавшим на российских пограничников браконьерам из КНДР предъявили обвинения

МИД России выразил протест Штатам из-за не выданных членам делегации виз

МИД России выразил протест Штатам из-за не выданных членам делегации виз

Петр Толстой предложил заменить дипломатов, виновных в невыдаче виз российским делегатам

Джабаров после отказа США в визах предложил перенести штаб-квартиру ООН в другую страну

МВД предотвратило массовое убийство в одной из школ Кирова

Каждый третий россиянин провел летний отпуск дома

Каждый третий россиянин провел летний отпуск дома

Во время московских протестов полиция задержала 225 несовершеннолетних

Во время московских протестов полиция задержала 225 несовершеннолетних

В России выросло число зависимых от психостимуляторов и синтетических наркотиков

В России выросло число зависимых от психостимуляторов и синтетических наркотиков

Части российской делегации не дали визу в США для участия в Генассамблее ООН

Власти собрались втрое урезать план строительства платной трассы Москва - Казань

Власти собрались втрое урезать план строительства платной трассы Москва - Казань
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');