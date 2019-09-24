Что произошло за день: вторник, 24 сентября

Скандал с визами для российской делегации на Генассамблее ООН, возобновление работы парламента Великобритании и предотвращение массового убийства в кировской школе

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Части российской делегации отказали в американской визе для участия в сессии Генассамблеи ООН. Визу не получили десять человек, среди них - сенатор Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Косачев опроверг заявления американской стороны об опоздании с подачей документов: по его словам, за визами обратились еще 30 июля. МИД РФ выразил протест в связи с ситуацией, между тем в посольстве США в Москве ее назвали "частным случаем".

- Верховный суд Великобритании счел приостановку работы парламента незаконной. К такому решению пришли все присутствовавшие на заседании 11 судей. Работа парламента возобновится в среду.

- Дональд Трамп призвал Европу нарастить финансовую помощь Украине. Выступая "на полях" Генассамблеи ООН, президент США пригрозил снова заморозить поддержку Украины, если европейские страны не подключатся к процессу.

- МВД предотвратило массовое убийство в одной из школ Кирова. Полиции удалось вычислить подростка, который интересовался темой школьного насилия и планировал нападение.

- В Верховном суде заинтересовались записью задержания актера Павла Устинова. Председатель суда Вячеслав Лебедев заявил, что считает необходимым изучить ситуацию с делом о применении насилия к бойцу ОМОНа, но комментировать действия судьи до вступления приговора Устинову в силу не стал.

- Обвинение попросило для похитителя картины Куинджи из Третьяковки четыре года колонии. Сам Денис Чуприков заявил, что с помощью кражи хотел привлечь внимание, а затем вернуть полотно на место. Приговор будет оглашен 25 сентября.

- Мэр Новокуйбышевска, покинувший пост накануне, умер от ранения. Владимир Фомин был найден в его доме, в больнице спасти 58-летнего мужчину не удалось. Сообщается, что Фомин тяжело болел.