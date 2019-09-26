Ветеран Латышского легиона СС стал в РФ фигурантом дела об оправдании нацизма

Ветеран Латышского легиона СС Висвалдис Лацис Фото: Reuters

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Следственный комитет России (СКР) возбудил против 95-летнего ветерана Латышского легиона СС Висвалдиса Лациса уголовное дело об оправдании нацизма, сообщила в четверг "Интерфаксу" официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По данным СКР, в 2017 году он переиздал в Риге книгу "Латышский легион в свете истины". "Как бывший участник этого легиона, на страницах издания он одобряет и высказывает поддержку карательной активности военнослужащих на оккупированных в период Второй мировой войны территориях Белорусской ССР, Псковской, Ленинградской и Новгородской областей", - сказала Петренко.

Таким образом, по ее словам, Лацис оправдывает военные преступления против мирного населения, которые совершали входившие в состав Латышского легиона СС полицейские батальоны.

"Как полагает следствие, Лацис намеревался сформировать в обществе представление о непричастности военнослужащих Латышского легиона СС к преступлениям, установленным приговором Международного военного трибунала", - сказала представитель СКР.

Она напомнила, что в соответствии с решением Международного военного трибунала организация СС являлась активным участником совершения военных преступлений и преступлений против человечности: эти подразделения были замешаны в широко распространенных убийствах гражданского населения и в жестоком обращении с жителями на оккупированных территориях.

"Организация СС признана преступной, при этом невозможно выделить какую-либо часть СС, которая не принимала бы участия в преступной деятельности. В 1943 и 1944 годах на оккупированной территории СССР формированиями, входившими в Латышский легион СС, проводились карательные операции, известные как "Зимнее волшебство" и "Праздник весны", - сказала Петренко.

Она отметила, что латышские полицейские батальоны уничтожили сотни деревень и тысячи мирных жителей.