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В Эстонии временно установили памятный камень бывшим эсэсовцам

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В Эстонии на кладбище поселка Лихула (Западная Эстония) на митинге, посвященном 14-й годовщине демонтажа памятника эстонским солдатам, воевавшим в годы Второй мировой войны в составе 20-й эстонской дивизии СС, была установлена на время проведения мероприятия копия памятника.

Собрание организовало ляэнераннаское отделение Консервативной народной партии. Памятный камень копирует установленный ранее на местном кладбище памятник, который был демонтирован распоряжением правительства 2 сентября 2004 года.

На митинг собрались около 200 человек, в том числе молодежь и ветераны дивизии СС.

Здесь же продавалась литература с изложением современного видения событий военного времени. Выступавшие в основном высказывали недовольство действием властей в 2004 году, убравших памятник вопреки воле местного населения и здешних властей, когда эта акция сопровождалась стычками недовольных сторонников монумента бывшим эсэсовцам с полицией.

Впервые памятник с изображением солдата в форме СС, автоматом в руках и с эмблемой 20-й эстонской дивизии СС, был установлен в 2002 году в городе Пярну (Parnu). Однако после ряда протестов он был демонтирован. Но в 2004 году по инициативе властей Лихула его вновь установили на местном кладбище. Автомат в руках изображенного на нем солдата был направлен на восток, откуда, по мнению организаторов, "исходит угроза Эстонии". На нем надпись "Эстонцам, воевавшим в 1940-1945 годах против большевизма и во имя восстановления независимости".

После протестов эстонской и международной общественности памятник был вновь демонтирован правительством Юхана Партса, опасавшегося, что скандал с монументом негативно скажется на репутации государства, стремящегося стать членом НАТО и ЕС. В настоящее время памятник стоит в музее борьбы за свободу Эстонии в Лагеди под Таллином.

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