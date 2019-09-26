Гей-пара из РФ, проходящая свидетелями из-за усыновленных ими детей, попросила убежище в США

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Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Однополая семья с двумя несовершеннолетними детьми, из-за усыновления которых было возбуждено уголовное дело против сотрудника соцопеки, запросила политическое убежище в США, сообщили "Интерфаксу" в правозащитной ЛГБТ-организации "Выход".

"Андрей Ваганов и Евгений Ерофеев запросили политубежище в США. К этому привел непрекращающийся интерес правоохранительных органов России к жизни семьи", - сказали правозащитники.

В июле в Москве впервые было возбуждено уголовное дело против чиновников соцзащиты, пропустивших усыновление двух мальчиков гей-парой. Сотрудников отдела соцзащиты населения московского района Марьино обвинили в ненадлежащем исполнении обязанностей по контролю за условиями воспитания усыновленных детей из-за недобросовестного отношения к службе, повлекшего нарушение прав граждан (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Сообщалось, что у гей-пары, а также у родителей и брата одного из мужчин прошли обыски. По данным правозащитной организации, сами мужчины проходят по делу в качестве свидетелей.

Правовую помощь паре в России оказывают ЛГБТ-инициативные группы "Стимул" (Москва) и "Выход" (Петербург). "К адвокатам за прошедший месяц так никто и не обратился, а их ходатайства правоохранительные органы не рассматривают в те сроки, которые предписаны законом. В этой ситуации Андрей Ваганов и Евгений Ерофеев решили в Россию не возвращаться, чтобы обеспечить безопасность детей", - сообщили правозащитники.