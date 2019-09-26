"Общественный вердикт" сообщил о массовой драке в ярославской колонии

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - В исправительной колонии №1 Ярославской области в ночь на четверг произошла массовая драка осужденных. Об этом сообщила в четверг "Интерфаксу" адвокат фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова.

"Из достоверных источников мне известно, что драка, возникшая на национальной почве, носила очень массовый характер. В драке принимали участие таджики, чеченцы и славяне", - сказал Бирюкова.

По ее словам, речь идет о десятках участниках драки. Один из них пострадал. По словам адвоката, это был славянин. Сейчас он находится в больнице за пределами колонии.

Бирюкова отметила, что для наведения порядка в колонию срочно вызвали подкрепление.

У "Интерфакса" пока нет комментариев по этому поводу со стороны официальных представителей ФСИН.

Ранее широкий общественный резонанс получило расследование пыток Евгения Макарова в ИК-1, которое началось летом 2018 года после опубликованного "Общественном вердиктом" и "Новой газетой" видео его избиения 18 сотрудниками ФСИН 29 июня 2017 года. В связи с этим было возбуждено уголовное дело, все обвиняемые задержаны.