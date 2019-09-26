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Еще 650 домов в Иркутской области признали непригодными для жилья из-за паводков

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Повторное обследование после наводнений в Иркутской области выявило 650 домов, непригодных для проживания, их жителей переселят, сообщил в четверг вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"На повторное обследование было заявлено 1454 жилых помещений. Предварительные цифры сегодня такие, что под 650 помещений в результате обследования признаны непригодными и пойдут под расселение", - сказал Мутко на заседании правкомиссии по ликвидации последствий паводка.

Стихийные бедствия

Он добавил, что в целом непригодными для проживания были признаны 5718 жилых помещений, в которых жили более 17 тысяч человек. До повторного обследования капитальному ремонту подлежало 3,4 тысяч домов.

Этим летом Иркутская область пережила две волны мощного наводнения. В конце июня было подтоплено 109 населенных пунктов, 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживает 42,76 тыс. человек. В конце июля подтопило 58 населенных пунктов, пострадали почти две тысячи домов с населением более 5 тыс. человек.

Правительство РФ утвердило программу восстановления затопленных территорий, оценив ее стоимость примерно в 40 млрд рублей. Программа рассчитана до 2023 года. Режим ЧС федерального уровня, введенный в зоне наводнения 27 июня, будет сохранен как минимум до октября 2020 года - до тех пор, пока всех потерявших дома не обеспечат жильем.

Паводок в Иркутской области

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Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в Тулуне
Иркутская область Виталий Мутко

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