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Трое военнослужащих условно осуждены за осквернение мемориала в Буденновске

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Буденновский гарнизонный военный суд (Ставропольский край) вынес приговор трем военнослужащим, которые осквернили мемориал "Родина-Мать", сообщает пресс-служба суда.

Подсудимые признаны виновными по части 2 статьи 244 (надругательство над телами умерших и местами их захоронения, совершенное группой лиц) УК РФ, каждому из них назначено наказание в виде лишения свободы условно, говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие признали свою вину и раскаялись в содеянном.

Как сообщалось, в апреле в соцсетях появилась запись с уличной камеры видеонаблюдения в Буденновске. На кадрах - трое молодых людей, которые принесли скамейку к Вечному огню, чтобы посидеть и согреться. На записи видно, как один из молодых людей встал со скамейки и справил нужду на мемориал.

Полицейские разыскали молодых людей, осквернивших мемориал. В районном ОВД они сразу дали признательные показания.

Мемориал "Родина-Мать" был возведен в 1967 году на средства местных жителей. Он посвящен памяти буденновцам, погибшим во время Великой Отечественной войны. Позднее, в 1985 году, у памятника перезахоронили останки красноармейцев, которые погибли в период оккупации города немецко-фашистскими захватчиками.

Ставропольский край Буденновск

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