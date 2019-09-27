МИД РФ отказался увязывать скандал вокруг слов Малахова с отношениями с Киргизией

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - МИД РФ заявил, что ситуация вокруг программы телеведущего Андрея Малахова не имеет отношения к двусторонним связям России и Киргизии.

"Точка зрения Андрея Малахова - это мнение журналиста, его личный взгляд на ситуацию. Рекомендуем посольству Киргизии в Москве воспользоваться законом страны пребывания о СМИ в части права на ответ", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном в пятницу в официальном телеграм-канале министерства.

В российском внешнеполитическом ведомстве также сообщили, что представителя посольства РФ не вызывали в МИД Киргизии в связи с программой Малахова. Вопрос о высказываниях телеведущего киргизская сторона подняла в ходе планового рабочего визита, пояснили в МИД России.

Утром в пятницу МИД Киргизии сообщил о вызове советника-посланника российского посольства в Бишкеке в министерство, где ему была выражена озабоченность высказываниями телеведущего Андрея Малахова о ДТП в Москве, в совершении которого обвинили гражданина Киргизии.

В ходе встречи было отмечено, что Малахов некорректно высказался относительно ситуации вокруг гражданина Киргизии Исламбека Акбарова, ставшего участником ДТП со смертельным исходом. Сам телеведущий позднее в пятницу выразил сожаление в связи с тем, что в Киргизии неправильно истолковали его заявления.

ДТП произошло 8 июля на Фрунзенской набережной в Москве, там столкнулись мотоцикл, которым управлял сын бизнесмена Владимира Маругова Александр, и автомобиль такси, за рулем которого находился 22-летний Акбаров. На следующий день Таганский районный суд Москвы на два месяца арестовал Акбарова по обвинению в совершении ДТП, повлекшего по неосторожности смерть человека.

Малахов в своей программе "Прямой эфир" от 24 сентября негативно высказался о виновнике ДТП, что вызвало возмущение в соцсетях среди граждан Киргизии. Те посчитали, что российский телеведущий фактически обвинил Акбарова в убийстве, и потребовали от него извинений.