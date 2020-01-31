Минюст предложил штрафовать на 1,5 млн рублей за свалки рядом с аэродромами

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), предусмотрены штрафы до 1,5 млн рублей за организацию свалок на приаэродромных территориях. Документ, подготовленный Минюстом, опубликован на на портале общественной экспертизы нормативных актов. Свалки привлекают птиц, которые угрожают безопасности полетов.

Штрафы для граждан за размещение у аэродромов свалок, животноводческих ферм и других объектов, привлекающих птиц, предлагается установить в пределах от 10 000 до 20 000 рублей. для должностных лиц - от 70 000 до 120 000 рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 150 000 до 300 000 рублей, для юрлиц - от 500 000 рублей до 1,5 млн рублей.

15 августа 2019 года Airbus A321 "Уральских авиалиний" аварийно сел на кукурузное поле вскоре после вылета из "Жуковского", так столкнулся со стаей чаек, птицы попали в оба двигателя и вывели их из строя. Выжили все пассажиры и экипаж. Позднее выяснилось, что рядом с аэропортом находится нелегальная свалка, привлекающая птиц.