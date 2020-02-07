Рослесхоз не ждет "ничего хорошего" от пожароопасного периода в 2020 году

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Пожароопасный период 2020 года будет сложным, заявил руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Сергей Аноприенко на совещании в Новосибирске в пятницу.

"Ничего хорошего из прогноза я не вижу", - сказал чиновник. По его словам, превышение средней многолетней пожарной опасности прогнозируется в апреле на востоке Тувы, юго-западе Иркутской области, в мае - на северо-западе Иркутской области, западе Тувы, восточной части Республики Алтай, юге Хакасии, на востоке Красноярского края

Он также сообщил, что Минприроды РФ издало приказ о ликвидации зон контроля лесных пожаров. "Сейчас этот приказ находится на регистрации в Минюсте", - сказал Аноприенко, подчеркнув, что в связи с этим регионам необходимо в срочном порядке пересмотреть сводные планы по тушению пожаров.

В РФ в 2019 году лесные пожары охватили более 10 млн га, напомнил он. В то же время, сказал он, площадь восстановления лесов в прошлом году составила более 1 млн га впервые за постсоветский период, в том числе, в Сибири - более 300 тыс. га.

В 2019 году в некоторых регионах Сибири, в частности, в Красноярском крае и Иркутской области, а также в Якутии сложилась крайне тяжелая пожароопасная обстановка в лесах. От дыма страдали жители большинства регионов Сибири, ущерб от лесных пожаров составил около 10 млрд рублей, затраты на их тушение - более 3,5 млрд рублей. В конце сентябре 2019 года ФБУ "Авиалесоохрана" сообщала, что все пожары в российских лесах были потушены.