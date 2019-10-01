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Минкультуры поддержит в прокате мультфильм "Иван Царевич и Серый волк"

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Фонд кино выбрал шесть российских фильмов, которые получат деньги из бюджета на продвижение в прокате. Среди них три работы кинокомпании СТВ - четвертая часть мультфильма "Иван Царевич и Серый волк", Урфин Джус возвращается" и фильм "Тайна печати дракона".

Также в список попали ленты "Холоп" ("ВБД Груп"), "Герой" ("Карго") и "Кома" ("Кинокомпания Большое кино").

Финансирование они получат на возвратной основе.

Фонд кино Минкультуры СДВ Карго ВБД Груп

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