Девочка из интерната для инвалидов на Сахалине умерла от ожогового шока

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Девочка из дома-интерната для умственно отсталых детей умерла от ожогов, в ее гибели подозревают санитарку этого учреждения, сообщает во вторник пресс-служба следственного управления (СУ) СКР по Сахалинской области.

Информация о смерти 15-летней девочки в Тымовской центральной районной больнице поступила следователям 30 сентября 2019 г.

Согласно выводам врача, судебно-медицинского эксперта, причина смерти девочки - "ожоговый шок на фоне термического ожога кожного покрова второй степени".

"В ходе проверки установлено, что палатная санитарка отделения милосердия Кировского детского дома-интерната утром 29 сентября отнесла девочку в ванную комнату, положила её в ванну, при этом слив в ванну пробкой не закрыла. Включив теплую воду, санитарка оставила ребенка, а сама пошла в другое помещение за памперсами и пеленкой", - говорится в сообщении.

"Вернувшись, женщина поняла, что из крана течет горячая вода. Увидев у девочки ожоги, она вызвала "скорую помощь", которая отвезла ребенка в больницу", - сообщает пресс-служба.

В отношении палатной санитарки заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей).

Следователи изъяли всю необходимую медицинскую документацию в целях установления всех обстоятельств произошедшего.

Свою проверку проводит также прокуратура Сахалинской области, сообщает во вторник пресс-служба этого ведомства.