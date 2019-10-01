Роскомнадзор отчитался о блокировке сайтов для уклонистов

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - С начала 2019 года Роскомнадзор добился удаления с 144 сайтов информации о способах уклонения от призыва в армию, еще 23 сайта были заблокированы, сообщила пресс-служба ведомства.

Эти меры принимались на основании судебных решений. Ведомство напомнило, что распространять сведения, за которые предусмотрена административная или уголовная ответственность, запрещает закон "Об информации".

1 октября в России начался осенний призыв.

В ходе весеннего призыва медкомиссии отсеяли три четверти призывников, сообщил днем ранее начальник главного организационно-мобилизационного управления Минобороны генерал-лейтенант Евгений Бурдинский. Из примерно 580 тысяч человек, прошедших комиссии, в армию были призваны 135 тысяч. Остальных освободили от призыва или предоставили отсрочку. Более 50 тысяч человек отправили на дополнительное медицинское обследование, чтобы исключить призыв больных, добавил генерал.

Бурдинский также рассказал, что с 2013 года количество 18-летних призывников, поступающих на срочную службу, сократилось почти в два раза (более чем на 8%), а количество молодых людей в возрасте 20 лет и старше выросло на 11%.