Андрей Малахов извинился в эфире перед гражданами Киргизии

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Телеведущий Андрей Малахов извинился перед гражданами Киргизии на киргизском языке во время передачи "Прямой эфир", вышедшей 1 октября, за ситуацию вокруг участника ДТП в центре Москвы Исламбека Акбарова.

"В студии прозвучала версия, что нельзя исключать заказной характер аварии, в которой погиб Александр Маругов. Это предположение некоторых телезрителей в Киргизии задело. Древняя мудрость киргизского народа гласит: умей слушать и будь услышан. Я хочу, чтобы меня услышали зрители в России и Киргизии, кого ненароком могли задеть или обидеть мои неправильно понятые слова, сказанные в этой студии. От имени редакции программы "Прямой эфир" и от себя лично я хочу выразить свои самые искренние сожаления. Нашу программу смотрят во всем мире, и мы одинаково любим и уважаем всех наших зрителей независимо от их страны и национальности. Кечирип коюнуздар. Прошу прощения", - сказал Малахов.

Скандал разгорелся после того, как Малахов в своей программе "Прямой эфир" негативно высказался о предполагаемом виновнике ДТП, что вызвало возмущение граждан Киргизии в соцсетях. Те посчитали, что российский телеведущий фактически обвинил Акбарова в убийстве, и потребовали от него извинений.

Со своей стороны, посольство России в Киргизии заявило, что "Малахов - не наш герой. Легко обидеть человека, но трудно с этим жить. Еще хуже, если оскорбляешь целый народ".

МИД Киргизии выразил советнику-посланнику российского посольства в Бишкеке озабоченность высказываниями телеведущего.

Позже Малахов выразил сожаление по поводу того, что его высказывания в передаче были неправильно поняты киргизскими гражданами. "Я за мир и добрососедские отношения, а еще за справедливость и свободу слова", - сообщил Малахов изданию StarHit.

МИД РФ заявил, что ситуация вокруг программы Малахова не имеет отношения к двусторонним связям России и Киргизии. "Точка зрения Андрея Малахова - это мнение журналиста, его личный взгляд на ситуацию. Рекомендуем посольству Киргизии в Москве воспользоваться законом страны пребывания о СМИ в части права на ответ", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном в 27 сентября на сайте ведомства.

В российском внешнеполитическом ведомстве также сообщили, что представителя посольства РФ не вызывали в МИД Киргизии в связи с программой Малахова. "В ходе планового рабочего контакта киргизские коллеги среди прочего подняли вопрос относительно высказываний телеведущего в программе на канале "Россия", - пояснили в МИД.

ДТП произошло 8 июля на Фрунзенской набережной в Москве, там столкнулись мотоциклист и машина такси, за рулем которой находился 22-летний Акбаров. На следующий день Таганский суд Москвы отправил его под стражу по обвинению в совершении ДТП, повлекшего по неосторожности смерть человека.