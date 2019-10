Глава En+ заявил, что потерявший контроль над компанией Дерипаска звонит только с поздравлениями

СЕО En+ Владимир Кирюхин отметил, что компания получила "бесплатный пиар" от американских санкций

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Олег Дерипаска, отказавшийся как от акционерного, так и от управленческого контроля в En+ Group в рамках договоренностей с властями США о выводе компании из санкционного списка, действительно не оказывает влияния на руководство созданной им группы, заявил СЕО En+.

"После снятия санкций - я могу повторить это под любой присягой - я не чувствовал никакого влияния на менеджмент с его (Дерипаски - ИФ) стороны, и не получал указаний от него", - сказал глава En+ Владимир Кирюхин в интервью Financial Times.

По словам Кирюхина, который начал работать в структурах Дерипаски еще в конце 1990-х годов, теперь бизнесмен звонит ему только чтобы поздравить с днем рождения.

"Конечно, он глубоко переживает за компанию, это его создание. Но чтобы говорить мне - "Владимир, сделай это" - нет, этого нет", - заявил Кирюхин.

En+ находилась в SDN List с апреля 2018 по январь 2019 года, при этом в полной мере санкции в силу так и не вступили. По словам главы En+, все негативные последствия от включения в санкционный список уже позади, а их введение мобилизовало менеджмент и стало в итоге катализатором изменений. Кроме того, En+ получила "бесплатный пиар", став первой в мире компанией, вышедшей из-под санкций.

Сейчас у En+ нет контролирующего акционера - доля Дерипаски сократилась до 44,95% за счет передачи части его доли ВТБ и фонду "Вольное дело", а также обмена с швейцарским сырьевым трейдером Glencore. При этом Дерипаска может голосовать не более 35% акций En+. Представители Дерипаски в совете директоров компании занимают 4 из 12 мест.

Иски Дерипаски

Между тем сам Дерипаска остался под персональными санкциями. В середине марта Дерипаска подал иск в федеральный суд Вашингтона, добиваясь отмены персональных санкций в свой адрес. Бизнесмен считает, что незаконно и несправедливо попал в санкционный список США, став жертвой политической борьбы из-за "предполагаемого вмешательства РФ в президентские выборы 2016 года в США". Свои потери в связи с санкциями против него и принадлежащих ему компаний Дерипаска оценил в $7,5 млрд или в 81% своего состояния.

В сентябре Дерипаска обратился в суд с иском о защите деловой репутации к издателям Times Newspapers Limited, Telegraph Media Group Limited и The Nation Company LLC. Российский бизнесмен хочет добиться опровержения фактов, изложенных в статьях изданий The Times, The Telegraph и The Nation, на основании которых, по его мнению, в отношении него Минфином США были введены персональные санкции. Предварительные слушания по этому иску назначены на 11 октября.

Дерипаска ранее уже судился с иностранными СМИ. В частности, в мае 2017 года подал иск против американского информационного агентства Associated Press (АP), обвинив его в клевете. Бизнесмен требовал опровержения распространенной агентством информации о якобы проводимой им "преступной деятельности", связанной с его сотрудничеством с бывшим руководителем предвыборного штаба президента Дональда Трампа Полом Манафортом. Согласно публикации агентства, Манафорт "тайно работал" на Дерипаску около 10 лет и продвигал интересы Москвы в политической, экономической и других областях. Агентство отказалось публиковать опровержение. Суд в США в октябре 2017 года отклонил иск к АP.