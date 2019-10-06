Новый выброс пепла вулканом Шивелуч посчитали опасным для авиации
Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до 10 км над уровнем моря, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).
Отмечается, что, по данным спутников, пепловая облачность продолжает дрейфовать к северо-востоку от вулкана. Она может повлиять на международные и низколетящие самолеты, сказали в группе.
KVERT установил для этого вулкана "красный код" опасности для авиации.
Накануне утром Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до 4 км над уровнем моря. Как сообщала пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю со ссылкой на KVERT, а так же Камчатского филиала геофизической службы РАН, с учетом направления ветра пепловый шлейф распространился в восточном направлении от вулкана в сторону залива Озерного. На его пути населенных пунктов не было. В субботу KVERT установил для этого вулкана оранжевый цветовой код опасности для авиации.
Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек. Это один из крупнейших вулканов в регионе.
Активность Шивелуча усилилась в мае 2009 года. В результате этого купол вулкана прорезала расщелина глубиной около 30 м.