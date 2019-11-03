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Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту до 10 км

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Столб пепла на высоту до 10 км выбросил в воскресенье днем вулкан Шивелуч, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По данным пресс-службы, пепловый шлейф распространяется в северо-западном направлении в сторону Охотского моря. В настоящее время выпадение пепла в населенных пунктах Камчатского края не зафиксировано.

Как отметили в МЧС, в случае смены направления ветра, не исключена вероятность выпадения незначительного количества пепла в населённых пунктах Тигильского муниципального района.

Вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек. Это одно из крупнейших вулканических сооружений Камчатки.

Камчатка Шивелуч МЧС

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