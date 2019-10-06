Депутат Юмашева не будет сокращать поездку в США из-за инцидента с допросом

Депутат Госдумы Инга Юмашева Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы Инга Юмашева завершит свой визит в США согласно ранее запланированной программе, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Визит Юмашевой в США продлится согласно намеченному заранее плану", - сказал Слуцкий "Интерфаксу" в воскресенье, отметив, что "это займет еще несколько дней".

Ранее посольство РФ в Вашингтоне направило ноту протеста в Госдепартамент США в связи с допросом Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка. Как рассказал посол РФ в США Анатолий Антонов, Юмашеву задержали, после чего сотрудник ФБР около часа допрашивал Юмашеву в отдельной комнате. После допроса, по его утверждению, этот сотрудник предложил депутату продолжить общение "в другой, неформальной обстановке".

МИД РФ также выразил протест в связи с ситуацией.

В качестве координатора парламентской группы Государственной Думы по связям с Конгрессом США Юмашева направлялась на общественно-политический форум "Диалог Форт Росс".