Поиск

Депутат Юмашева не будет сокращать поездку в США из-за инцидента с допросом

Депутат Юмашева не будет сокращать поездку в США из-за инцидента с допросом
Депутат Госдумы Инга Юмашева
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы Инга Юмашева завершит свой визит в США согласно ранее запланированной программе, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Визит Юмашевой в США продлится согласно намеченному заранее плану", - сказал Слуцкий "Интерфаксу" в воскресенье, отметив, что "это займет еще несколько дней".

Ранее посольство РФ в Вашингтоне направило ноту протеста в Госдепартамент США в связи с допросом Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка. Как рассказал посол РФ в США Анатолий Антонов, Юмашеву задержали, после чего сотрудник ФБР около часа допрашивал Юмашеву в отдельной комнате. После допроса, по его утверждению, этот сотрудник предложил депутату продолжить общение "в другой, неформальной обстановке".

МИД РФ также выразил протест в связи с ситуацией.

В качестве координатора парламентской группы Государственной Думы по связям с Конгрессом США Юмашева направлялась на общественно-политический форум "Диалог Форт Росс".

Госдума Инга Юмашева

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 6 октября

Песков рассказал о поездке Путина перед днем рождения в сибирскую тайгу

Зампред Совета Федерации Бушмин скончался на 62-м году жизни

МИД РФ выразил протест в связи с допросом депутата Госдумы Юмашевой в Штатах

В аварии с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек

В аварии с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек

Автобус с туристами перевернулся под Нижним Новгородом

Володин назвал циничной провокацией допрос депутата Юмашевой в США

Госиспытания авиабомбы "Дрель" оказались под угрозой из-за непогоды

Что произошло за день: суббота, 5 октября

Сбербанк нашел сотрудника, причастного к хищению данных 200 клиентов банка

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');