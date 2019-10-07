Поиск

Дипломаты РФ в Нью-Йорке проводят депутата Юмашеву на рейс домой

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники генерального консульства в Нью-Йорке проводят депутата Госдумы Ингу Юмашеву на рейс самолета до Москвы, сообщил журналистам посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Мы попросили наших коллег из генерального консульства в Нью-Йорке, чтобы они проводили Ингу Альбертовну до нашего самолета", - сказал он на полях ежегодного международного форума "Диалог Форт-Росс" в Сан-Франциско.

Ранее посольство РФ в Вашингтоне направило ноту протеста в Госдепартамент США в связи с допросом Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка.

"В связи с допросом депутата Государственной Думы Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка американскими спецслужбами посольство направило ноту протеста в госдепартамент", - говорилось в сообщении в фейсбуке дипмиссии.

В качестве координатора парламентской группы Государственной Думы по связям с Конгрессом США Юмашева направлялась на общественно-политический форум "Диалог Форт Росс".

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что Юмашева завершит свой визит в США согласно ранее запланированной программе. Он отметил, что "это займёт еще несколько дней".

США ФБР Инга Юмашева

Новости по теме

Новости

Россия готова гарантировать невмешательство во внутренние дела США

Трамп обвинил информаторов о телефонном звонке с президентом Украины в поддержке демократов

Не менее восьми человек стали жертвами столкновений к северо-востоку от Багдада

Не менее восьми человек стали жертвами столкновений к северо-востоку от Багдада

Депутат Юмашева не будет сокращать поездку в США из-за инцидента с допросом

Депутат Юмашева не будет сокращать поездку в США из-за инцидента с допросом

Число жертв беспорядков в Ираке превысило сто человек

После стрельбы в баре в Канзасе начались поиски двоих преступников

СМИ узнали о новом информаторе по "украинскому делу" в США

СМИ узнали о новом информаторе по "украинскому делу" в США

В Киеве 10 тысяч человек вышли на митинг против закона об особом статусе Донбасса

В Киеве 10 тысяч человек вышли на митинг против закона об особом статусе Донбасса

Премьер Ирака пообещал народу реформы в социально-экономической сфере

Премьер Ирака пообещал народу реформы в социально-экономической сфере

Астронавты НАСА вышли в космос с борта МКС

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');