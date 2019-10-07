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Пять человек погибли на пожаре в подмосковном Волоколамске

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Пожар в подмосковном Волоколамске унес жизни четырех детей и одного взрослого, сообщили "Интерфаксу" в МЧС РФ.

"В 02:24 на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре в жилом кирпичном, 3-этажном доме по улице Лазурная, д.6. На момент пожара в доме находилось 17 человек. Спасены 12 человек. Пострадало три человека, они от госпитализации отказались. Погибло пять человек из них четверо детей", – сказали в пресс-службе.

В Подмосковном главке МЧС уточнили, что погибшие проживали в двух разных квартирах.

Между тем, информированный источник сообщил, что среди основных причин пожара рассматривается неосторожное обращение с огнем и неисправность электропроводки.

Волоколамск Московская область

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