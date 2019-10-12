Жертвами пожара в бурятском поселке стали двое детей и трое взрослых

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Пожар произошел в ночь на субботу в пятиэтажном доме в бурятском поселке Саган-Нур, в результате погибли пять человек, сообщает Управление МЧС по республике.

По данным спасателей, сообщение о пожаре поступило в 01:29 по местному времени (21:30 мск). К прибытию пожарных 22 жильца эвакуировались самостоятельно. Впоследствии при тушении пожара были обнаружены тела пятерых погибших, в том числе двоих детей.

В ведомстве отметили, что в 01:39 пожар был полностью ликвидирован на площади 1,5 кв. м. Предварительной причиной возгорания в МЧС назвали аварийный режим работы электрооборудования.

На месте происшествия находятся начальник республиканского главка МЧС России Александр Марков, дознаватели отдела надзорной деятельности, специалисты испытательной пожарной лаборатории и следственные органы по выяснению причин пожара и гибели людей. Работает психолог МЧС России.

В ликвидации пожара было задействовано девять человек и три единицы техники, добавили в пресс-службе.