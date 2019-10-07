Поиск

"Летающий штаб" США провел разведывательный полет вблизи рубежей РФ

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Самолет дальнего боевого управления и целеуказания ВВС США E-8C Joint Stars в понедельник провел длительный разведывательный полет вблизи Калининградской области. Это следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов. За многофункциональность этот самолет называют "летающим штабом".

По их сведениям, самолет, вылетевший с авиабазы Рамштайн в Германии, в течение нескольких часов курсировал над международными водами Балтийского моря. Он предназначен для отслеживания и классифицирования целей и управления боевыми действиями войск. Диапазон обнаружения целей составляет 200 км.

Одновременно у границ Калининградской области выполнял полет также самолет радиотехнической разведки ВВС США RC-135V. В течение около трех часов он барражировал в воздушном пространстве над Польшей, Литвой и Балтийским морем.

В понедельник у границ России в регионе Балтики был также зафиксирован стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk, поднявшийся с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. Дальний беспилотник, в частности, осуществил серию пролетов вдоль границ Псковской и Ленинградской областей, находясь в небе Эстонии.

В минувшую пятницу официальная газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда" сообщила, что на прошлой неделе 42 иностранных летательных аппарата вели воздушную разведку вдоль государственных границ РФ.

Согласно еженедельной инфографике издания, дежурные силы противовоздушной обороны за неделю выполнили 27 вылетов на перехват и сопровождение иностранных самолетов-разведчиков у границ России.

"Нарушений воздушного пространства РФ не допущено", - отмечалось в публикации.

Калининградская область

Новости

СК отказался проверять полицейских, оставивших дочь Азара одну после его задержания

СК отказался проверять полицейских, оставивших дочь Азара одну после его задержания

Виновных в массовой гибели пчел нашли в Тульской области

Виновных в массовой гибели пчел нашли в Тульской области

Мосгорсуд оставил в силе приговор Данилу Беглецу по "делу 27 июля"

Синод РПЦ официально принял в ее состав бывший "русский экзархат" Константинополя

Синод РПЦ официально принял в ее состав бывший "русский экзархат" Константинополя

Бастрыкин заверил, что СКР не будет заводить "политические" дела на врачей

Российские ученые зафиксировали рекордный выброс метана в Арктике

В Новосибирске после массовой драки задержали 50 человек

В Киеве заявили о срыве разведения сил в Донбассе

Два экс-руководителя рудника "Мир" арестованы из-за гибели 8 человек в 2017 году

"Ведомости" узнали о работе России и Китая над ПО для системы предупреждения о ракетах

"Ведомости" узнали о работе России и Китая над ПО для системы предупреждения о ракетах
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');