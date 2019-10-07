Москва потребует от первого комитета ООН дождаться выдачи виз российской делегации

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Москва будет настаивать на том, чтобы первый комитет Генассамблеи ООН не начинал свою официальную работу, пока США не выдадут визы членам российской делегации, заявил "Интерфаксу" замглавы делегации, зампостпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.

"Со стороны американцев мы не видим никаких позитивных жестов, и в этой связи мы будем продолжать настаивать на том, чтобы первый комитет не начинал свою работу до тех пор, пока мы не увидим со стороны американцев реальные шаги по изменению этой ситуации", - сказал он.

По его словам, в первую очередь, "это выдача виз тем членам нашей делегации, которым было в этом отказано". Он отметил, что порядка семи человек из российской делегации пока не получили американские визы для участия в сессии первого комитета Генассамблеи ООН.

Белоусов подчеркнул, что Москва "будет до последнего просить первый комитет о поддержке российских усилий по изменению ситуации, чтобы первый комитет своим авторитетом подал соответствующий сигнал американской стороне".

Он сообщил, что у России "есть поддержка среди членов комитета, есть группа единомышленников", а также "есть общее понимание того, что эту ситуацию надо как-то разрешать".

3 октября стало известно, что части делегации, направлявшейся на сессию первого комитета ГА ООН, не выдали американские визы.

Первый комитет занимается вопросами разоружения и связанными с ними вопросами международной безопасности.