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Сванидзе счел неадекватным отказ СК проверить действия полиции при задержании Азара

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Отказ Следственного комитета РФ возбудить дело в связи с тем, что ребенок журналиста Ильи Азара оказался без присмотра при его задержании, - это профанация следствия, считает член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Николай Сванидзе.

"Совершено уголовное преступление. Маленького ребенка оставили одного в квартире. Не знаю, какие должны быть совершены формальные обращения, чтобы дело было заведено. По-моему, это профанация следствия и обеспечения правопорядка. Это абсолютно неадекватно", - сказал Сванидзе "Интерфаксу" в понедельник.

Он считает, что решение Следственного комитета "надо обжаловать, поскольку так могут поступить с любым человеком и ребенком, ситуация касается каждого гражданина страны".

"По итогам лета мы видим, что когда общественность обращает внимание на события, ведомства поднимаются со стула и делают то, что должны, в порядке исключения. Как только общественная активность снижается, возвращаются к старому. Общественность должна поддержать", - сказал Сванидзе.

Азар в понедельник опубликовал ответ Следственного комитета России на его обращение, в котором говорится, что ведомство не нашло оснований для проверки действий полицейских, которые в августе задержали его и увезли в отдел, оставив его двухлетнюю дочь одну в незапертой квартире. Согласно документу, следствие не нашло "достаточных объективных сведений" об обстоятельствах происшествия.

Сам журналист сообщил "Интерфаксу", что намерен обжаловать решение СКР.

Азар был задержан поздно вечером 2 сентября в подъезде своего дома из-за участия 31 августа в несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и фигурантов "московского дела". При задержании он сообщил, что его малолетний ребенок остался в квартире, однако полицейские это проигнорировали. Мать девочки приехала через полчаса, а квартира все это время оставалась незапертой.

СПЧ Илья Азар Николай Сванидзе

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