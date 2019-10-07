СК отказался проверять полицейских, оставивших дочь Азара одну после его задержания

Журналист Илья Азар Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Журналист и муниципальный депутат столичного района Хамовники Илья Азар опубликовал ответ Следственного комитета России (СКР) на его обращение, в котором говорится, что ведомство не нашло оснований для проверки действий полицейских, которые в августе задержали его и увезли в отдел, оставив его двухлетнюю дочь одну в незапертой квартире.

"Данное обращение не содержит достаточных объективных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления, в связи с чем не требует процессуальной проверки органами Следственного комитета Российской Федерации", - говорится в ответе ведомства, которое Азар разместил в фейсбуке.

Сам журналист сообщил "Интерфаксу", что намерен обжаловать решение СКР.

Азар был задержан поздно вечером 2 сентября в подъезде своего дома из-за участия 31 августа в несанкционированной акции протеста против недопуска на выборы Мосгордумы оппозиционных кандидатов и в поддержку фигурантов "московского дела". При задержании он сообщил, что его малолетний ребенок остался в квартире, однако полицейские это проигнорировали. Мать девочки приехала через полчаса, а квартира все это время оставалась незапертой.